Ведущие страны ОПЕК+ согласуют увеличение нефтедобычи – СМИ

Семь стран-участниц ОПЕК+ собираются поднять целевой показатель нефтедобычи в июле на 188 тыс баррелей в сутки. Решение может быть принято в ходе воскресной встречи.

Семь ведущих стран ОПЕК+ намерены согласовать на сегодняшней встрече повышение квот на нефтедобычу в июле. Об этом сообщают информированные источники.

По данным агентства Reuters, речь идет о повышении на 188 тыс баррелей в сутки.

"В воскресенье семь участников, скорее всего, примут решение повысить квоты на 188 тыс б/с с июля, сообщают источники"

– Reuters

Это аналогично решению на июнь, которое было немного ниже, чем решения на май и апрель из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, пишет Reuters. При этом окончательного решения по данному вопросу пока нет, отмечают источники.

Уточняется также, что на министерской встрече ОПЕК+ не будет принято никаких решений по изменению политики по добыче нефти.

В период с апреля по июнь семь ключевых членов ОПЕК+, в том числе Россия, увеличили квоты на добычу нефти почти на 600 тыс баррелей в сутки. Однако в связи с резким снижением экспорта странами Персидского залива нефтедобыча уменьшилась с 42,7 млн баррелей в сутки в феврале до 33,1 млн баррелей в сутки в апреле.

Напомним, в воскресенье состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, министерская встреча ОПЕК+, заседание стран ОПЕК и встреча "семерки".