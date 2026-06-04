Вестник Кавказа

ВС США в мае скоординировали проход более 100 судов через Ормузский пролив

ВС США в мае скоординировали проход более 100 судов через Ормузский пролив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ, в мае ВС США скоординировали проход более 100 коммерческих судов через Ормузский пролив в условиях сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Американские военные скоординировали проход свыше 100 коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, прохождение через Ормуз остается рискованным для гражданских судов из-за сохраняющейся напряженности. На фоне сложной ситуации опасения по поводу безопасности судоходства в Ближневосточном регионе только усиливаются.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) уже координировало проход около 70 судов. Отмечается, что часть судов при пересечении пролива намеренно отключала транспондеры.

Официальные представители Пентагона пока не выступали с расширенными заявлениями по поводу этой ситуации. Информация о дальнейших планах американских военных по сопровождению гражданских рейсов в регионе также не уточняется.

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