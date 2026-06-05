Никол Пашинян: "Гражданский договор" получит большинство и сформирует правительство

Никол Пашинян поздравил своих однопартийцев из "Гражданского договора" с победой на парламентских выборах в Армении. ГД сможет сформировать правительство, отметил Пашинян.

Глава правительства Армении Никол Пашинян прокомментировал триумф своей партии "Гражданский договор" на выборах в парламент РА. По словам политика, ГД получит большинство в законодательном органе и сможет сформировать правительство.

"Хочу поздравить партию "Гражданский договор" с достигнутыми результатом и победой. "Гражданский договор" получит парламентское большинство и сформирует правительство"

– Никол Пашинян

Отметим, что ГД на состоявшихся в Армении выборах набрала 49,81% голосов. Оппозиция, преодолевшая барьер, набрала 37,23%, что позволяет ГД сохранить статус правящей партии и получить большинство. Партия Пашиняна получит 60 мандатов из 105.