В "Ахмате" рассказали о трансферных планах на лето

Спортивный директор футбольного клуба "Ахмат" Руслан Газзаев раскрыл задачу грозненцев на летнее трансферное окно.
Он отметил, что в текущее межсезонье "Ахмат" планирует усилиться пятью новыми игроками.
"Мы приобрели уже двух футболистов. Задача в летнее трансферное окно – приобрести еще трех игроков на разные позиции. Среди них есть иностранцы и россияне. У нас на карандаше уже есть несколько кандидатур"
– Руслан Газзаев
Он добавил, что клуб вынужден подчиняться лимиту и планировать комплектование состава на будущее, передает Metаratings.ru.
"Он (лимит – прим. ред) внес небольшие изменения в наши планы"
– спортивный директор грозненцев
Напомним, в сезоне 2025/26 "Ахмат" финишировал на 9-й строчке в чемпионате России, набрав в 30 турах 37 очков.