Вестник Кавказа

В "Ахмате" рассказали о трансферных планах на лето

В "Ахмате" рассказали о трансферных планах на лето
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Ахмат" намерен провести этим летом массовую закупку. В планах грозненцов усилить состав как российскими, так и иностранными футболистами.

Спортивный директор футбольного клуба "Ахмат" Руслан Газзаев раскрыл задачу грозненцев на летнее трансферное окно.

Он отметил, что в текущее межсезонье "Ахмат" планирует усилиться пятью новыми игроками.

"Мы приобрели уже двух футболистов. Задача в летнее трансферное окно – приобрести еще трех игроков на разные позиции. Среди них есть иностранцы и россияне. У нас на карандаше уже есть несколько кандидатур"

– Руслан Газзаев

Он добавил, что клуб вынужден подчиняться лимиту и планировать комплектование состава на будущее, передает Metаratings.ru.

"Он (лимит –  прим. ред) внес небольшие изменения в наши планы"

– спортивный директор грозненцев

Напомним, в сезоне 2025/26 "Ахмат" финишировал на 9-й строчке в чемпионате России, набрав в 30 турах 37 очков.

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