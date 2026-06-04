Рахман Мустафаев рассказал о перспективах торговли России и Азербайджана

Рахман Мустафаев заявил, что Москва и Баку могут нарастить торговлю. Посол АР отметил возможность роста инвестиционного сотрудничества.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил, что торговля Москвы и Баку успешно развивается, однако существует потенциал для роста торговых связей. По словам главы дипмиссии АР в РФ, в этом году наблюдается сокращение объема взаимной торговли.

"В то же время по итогам пяти месяцев текущего года зафиксировано сокращение объема взаимной торговли по сравнению с показателем такого же периода 2025 года"

– Рахман Мустафаев

Как отметил дипломат, в прошлом году Россия стала третьей в общей структуре внешней торговли Азербайджана. По словам Мустафаева, на долю РФ пришлось 32% экспорта ненефтяной продукции АР. Посол назвал это позитивной тенденцией.

Мустафаев призвал российский бизнес активизировать инвестиционное присутствие в экономике Азербайджана. По словам дипломата, перспективными направлениями сотрудничества являются Алятская свободная экономическая зона и Сумгаитская промышленная зона, а также новые проекты на территории Карабаха, передает Лента.ру.