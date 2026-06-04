Азербайджан на ПМЭФ-2026: новая фаза отношений с Россией и региональная повестка

Петербургский международный экономический форум 2026 года стал важной площадкой для активизации российско-азербайджанского диалога — как в экономике, так и в сфере региональной политики.

Участие делегации Азербайджана во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым в Петербургском международном экономическом форуме на этой неделе сопровождалось серией заявлений, встреч и соглашений, отражающих стремление сторон к углублению сотрудничества.

В рамках ПМЭФ был организован отдельный бизнес-диалог "Россия — Азербайджан". Одной из центральных тем мероприятия стало восстановление и переход российско-азербайджанских отношений на новый уровень.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ Михаил Галузин, взаимодействие Москвы и Баку вошло в качественно иную стадию благодаря политическому диалогу лидеров двух стран, президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. В рамках бизнес-диалога участники прямо говорили о начале "новой эпохи".

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев подтвердил преодоление сложного периода. "У нас был непростой минувший год, но, к счастью, благодаря политической мудрости и воле наших лидеров мы смогли из этого состояния выйти", — отметил он.

По оценке Галузина, отношения "вернулись к нормальному ритму и обладают значительным потенциалом развития по широкому кругу направлений".

Отдельное внимание на форуме уделялось вопросу евразийской интеграции. Москва обозначила заинтересованность в сближении Баку с Евразийским экономическим союзом, однако подчеркнула добровольный характер такого шага. "Мы приветствовали бы самое тесное сближение, но это уже зависит от наших азербайджанских коллег, их настрой прежде всего важен", — заявил Михаил Галузин.

Значительный блок обсуждений касался региональной безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе. Россия вновь подтвердила готовность выполнять посредническую роль в армяно-азербайджанском урегулировании. "Как и прежде, готовы содействовать Баку и Еревану… подготовить и предоставить российскую площадку для подписания мирного договора", — сказал Галузин.

Дипломат напомнил и о платформе "3+3", выразив надежду, что следующая встреча глав МИД России, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана состоится в Баку или Ереване.

Практическая часть участия Азербайджана на ПМЭФ была сосредоточена на конкретных экономических договоренностях, прежде всего на уровне регионов России.

Азербайджан и Дагестан на ПМЭФ договорились об усилении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества: стороны подписали два соглашения — о поставках и использовании стеклофибробетона в строительных проектах в Азербайджане и о создании агробиотехнологического комплекса в Дагестане с инвестициями 145 млн рублей, включая лабораторию, питомники, сады, теплицы и агроцентр. Также обсуждались совместное продвижение продукции, развитие деловых контактов, расширение агросотрудничества и реализация проекта по выращиванию оливок и производству оливкового масла в Дербентском районе.

С Карелией представители Баку договорились о продолжении поставок в Азербайджан продукции Надвоицкого завода "Радиатор", пожарных роботов компании "ЭФЭР", а также товаров деревообрабатывающей промышленности, карельских ягод и напитков. Кроме того, стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и подготовку дорожной карты по совместным проектам.

Форум подтвердил и развитие институциональных связей. Уже в июне ожидается заседание межпарламентской комиссии в Баку. "В середине июня в Баку прибывает парламентская делегация… для участия в работе Межпарламентской комиссии", — сообщил Рахман Мустафаев. Также анонсирован очередной межрегиональный форум и подготовка новых соглашений:

Отдельным направлением стало предложение России перезапустить гуманитарное сотрудничество, включая диалог историков. "Мы видим запуск профессионального диалога историков для сверки и выработки позиций по прочтению нашего общего прошлого", - заявил Галузин.

В целом, по итогам ПМЭФ можно отметить поступательное развитие в отношениях Азербайджана и России, особенно в экономическом аспекте. Москва нацелена на углубление сотрудничества с Баку.