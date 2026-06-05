ОПЕК+ повысил производство нефти на фоне блокады Ормуза

ОПЕК+ реагирует на приближающуюся критическую ситуацию с нехваткой нефти на мировом рынке: семь государств формата уже в следующем месяце увеличат добычу.

Ключевые страны формата ОПЕК+ договорились сегодня о постепенном повышении совокупной нефтедобычи на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива и нарастающего дефицита предложения на нефтяном рынке. Пока что ОПЕК+ действует осторожно: с июля общие квоты вырастут всего на 188 тыс баррелей в сутки.

В этом процессе будут участвовать Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия. В итоге их общий уровень производства нефти достигнет в следующем месяце 35,83 млн баррелей в сутки.

"В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тыс баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года. Эта корректировка будет проведена в июле 2026 года"

– ОПЕК+

Уточняется, что из повышения на 188 тыс баррелей в сутки по трети – по 62 тыс баррелей в сутки – приходится на Саудовскую Аравию (она будет добывать по 10,353 млн баррелей в сутки) и Россию (его июльская квота – 9,824 млн баррелей в сутки). Ирак повышает производство нефти на 26 тыс баррелей в сутки, Кувейт – на 16 тыс, Казахстан – на 10 тыс, Алжир – на 6 тыс, Оман – на 5 тыс.

В то же время с участников формата ОПЕК+ не снимаются обязанности по компенсации за превышение своих квот в предыдущие годы, такие образом, ряд государств будут добывать на самом деле меньше установленных на июль квот.

"Страны подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства нефти с января 2024 года. Компенсационный период будет продлен до конца декабря 2026 года"

– ОПЕК+

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 5 июля.

Напомним, что в прошлом месяце из ОПЕК+ и ОПЕК вышли ОАЭ.