В Черном море атаковано рыболовецкое судно под флагом Турции

Турецкое рыболовецкое судно подверглось атаке и затонуло в Черном море у побережья Крыма, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

В Черном море к западу от Крыма попало под удар и затонуло судно Duru 67 под турецким флагом, 5 человек пострадали. Об этом сообщило МВД Турции.

В результате происшествия один из раненых скончался по пути в больницу. Остальных эвакуировало гражданское судно Burak Kaya, передав их турецкой береговой охране. Моряков доставили в порт Инеболу.

Власти в Анкаре пока не назвали виновников инцидента. Официальные представители Турции не уточняют, кто именно нанес удар по рыболовецкому судну в международных водах.

Ранее, 29 мая, МИД Турции сообщил об атаке БПЛА на сухогруз под флагом Вануату, следовавший из Одессы. 2 члена экипажа получили ранения. За день до этого у северного побережья Турции зафиксировали атаки на судно James II под флагом Палау, а также танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне.

В марте был нанесен удар по танкеру ALTURA турецкой компании в 28 км от Босфора. Корабль перевозил из России 140 тыс т сырой нефти. Никто из 27 граждан Турции на борту не пострадал, однако судно получило повреждения.

Отдельное внимание привлекает инцидент 5 июня, когда жертвами атаки БПЛА на иностранные суда в Азовском море стали 5 человек. Среди погибших оказались граждане Азербайджана, эту информацию официально подтвердил МИД республики. Еще 3 пострадавших доставлены в городскую больницу Ейска.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает плотную связь с Баку на фоне произошедшего. Дипломат подчеркнула, что российская сторона окажет азербайджанским партнерам все необходимое содействие в расследовании деталей инцидента.