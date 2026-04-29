Вестник Кавказа

Россия сохранит параллельный импорт в 2027 году

Перевозка грузов
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В будущем году в РФ продолжит действовать параллельный импорт, поделились в Минпромторге. В ведомстве будут наблюдать за изменениями спроса на товары.

В 2027 году в России планируется сохранить действие механизма параллельного импорта, об этом рассказал статс-секретарь-замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Мы механизм оставляем пока в силе, по крайней мере наше предложение такое"

– Роман Чекушов

Также в интервью ТАСС представитель министерства поведал, что Минпромторг будет следить за изменениями на востребованность товаров, которые поступают в страну по параллельному импорту. Список товаров, которые ввозятся в РФ с использованием данного механизма регулярно обновляется.

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