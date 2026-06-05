США передадут иранские активы странам Персидского залива – СМИ

Страны Персидского залива могут получить доступ к иранским активам для ликвидации урона, который Исламская Республика нанесла им или нанесет в будущем. При этом пока не уточняется, о каких именно активах Тегерана идет речь.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа собирается передать союзникам в Персидском заливе активы Ирана. Об этом сообщают источники.

По их данным, "союзникам в Персидском заливе будут переданы иранские активы для поддержки, восстановления и ликвидации урона, который Исламская Республика нанесет в будущем", передает агентство Reuters.

При этом в материале не уточняется, о каких именно активах идет речь.

Кроме того, сообщается, что Вашингтон планирует рассмотреть и возможность использования иранских активов "для покрытия уже нанесенного ущерба".

Глава американского Минфина Скотт Бессент уже поставил задачу специалистам оценить, на какую сумму Иран причинил урон странам Персидского залива.