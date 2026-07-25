Вестник Кавказа

Оползень сошел в Махачкале

Оползень сошел в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Природное ЧП случилось сегодня вечером в столице Дагестана: на одной из улиц Махачкалы сошел оползень.

Сход оползня произошел в среду вечером в Махачкале, сообщение о природном катаклизме распространило ГУ МЧС по Дагестану.

В ведомстве пояснили, что инцидент случился в 18:40 по московскому времени. Из-за схода оползневой массы пострадал частный жилой дом, расположенный на улице Еловая.

"Пострадавших нет"

– МЧС Дагестана

Насколько серьезны повреждения дома, пока не сообщается. На месте событий работают три спасателя и одна единица техники.

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