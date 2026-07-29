Вестник Кавказа

Президент Ливана прибыл в Турцию

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Джозеф Аун прибыл в Турцию, где провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы отношений двух стран, а также международную повестку.

Президент Ливана Джозеф Аун прибыл в Турцию с официальным визитом, информируют турецкие СМИ. 

Церемониальная часть прошла в президентском дворце в Анкаре, после чего главы государств – Джозеф Аун и Реджеп Тайип Эрдоган – провели переговоры. 

В фокусе внимания сторон оказались отношения Бейрута и Анкары, а также вопросы международной повестки. Итогом консультаций станет совместная пресс-конференция. 

Ранее глава Ливана заявил, что отношения двух стран обладают потенциалом для дальнейшего развития и выхода на более высокий уровень сотрудничества.

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