Баку и Карс связали прямые рейсы

Компания AZAL запустила прямые рейсы на направлении Баку - Карс. Первых пассажиров торжественно встретили в турецком аэропорту.

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приступила к выполнению прямых рейсов между Баку и Карсом.

Первый рейс прибыл в турецкий город Карс сегодня, пассажиров торжественно встретили в аэропорту Карса Харакани.

Перевозчик намерен выполнять полеты по новому по два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

AZAL выполняет авиарейсы во множество городов Турции: в Стамбул, Анкару, Анталью, Бодрум, Измир, Трабзон, Даламан, Адану и Карс.