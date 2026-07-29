Вестник Кавказа

Тель-Авив обеспокоен сдержанностью Вашингтона в войне с Тегераном – СМИ

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские чиновники обеспокоены и выражают неудовольствие в связи со стремлением США избежать серьезной эскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ.

Израиль выражает обеспокоенность в связи с действиями США в отношении Ирана, пишет информационное агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Согласно ним, чиновники еврейского государства недовольны тем, что США стремится избежать серьезной эскалации в конфликте на Ближнем Востоке.

"Израильские чиновники все более обеспокоены из-за сомнений (президента США Дональда – ред.) Трампа по поводу повышающихся цен на нефть… и растущей тревоги некоторых в американской администрации из-за темпов расходования критически важных ракет-перехватчиков"

– источник

Как пишет Associated Press, руководство Израиля считает, что Трамп не настроен значительно эскалировать войну с Ираном из-за предстоящих промежуточных выборов в Конгресс.

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