Тель-Авив обеспокоен сдержанностью Вашингтона в войне с Тегераном – СМИ

Израиль выражает обеспокоенность в связи с действиями США в отношении Ирана, пишет информационное агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Согласно ним, чиновники еврейского государства недовольны тем, что США стремится избежать серьезной эскалации в конфликте на Ближнем Востоке.
"Израильские чиновники все более обеспокоены из-за сомнений (президента США Дональда – ред.) Трампа по поводу повышающихся цен на нефть… и растущей тревоги некоторых в американской администрации из-за темпов расходования критически важных ракет-перехватчиков"
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Как пишет Associated Press, руководство Израиля считает, что Трамп не настроен значительно эскалировать войну с Ираном из-за предстоящих промежуточных выборов в Конгресс.