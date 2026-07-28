Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ U-12 по борьбе в Баку

Борцы из Азербайджана стали вторыми в командном зачете чемпионата мира по борьбе U-17, который проходит в эти дни в Баку.

Представители сборной Азербайджана, борцы греко-римского стиля, вышли на второе место на чемпионате мира U-17 в командном зачете.

Азербайджанские спортсмены, в частности, набрали 107 очков.

Лидером турнира стала сборная России, набравшая 127 очков. Третью строчку занял Иран с 96 очками.

Стоит отметить, что борцы из Азербайджана завоевали на турнире шесть медалей. Трое спортсменов – Али Джавадлы (45 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг) – стали обладателями серебряных медалей, Омер Салманов (48 кг), Эльмир Черкезов (60 кг) и Орхан Хабибли (65 кг) заработали "бронзу".