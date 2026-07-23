Вестник Кавказа

"Дила" не смогла пробиться в Лигу конференций

"Дила" не смогла пробиться в Лигу конференций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская "Дила" потерпела второе поражение от "Аполлона" и вылетела из квалификации Лиги конференций. Ответная игра завершилась в пользу кипрской команды со счетом 3:0.

В Колосси только что завершилась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27 между кипрским "Аполлоном" и грузинским клубом "Дила" Гори.

Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля. Голами в составе "Аполлона" отметились нападающие Брандон Льямас (22-я минута) и Дани Эскриче (90+2), а также полузащитник Гарри Родригеш (62-я).

В первом матче также сильнее был "Аполлон" (4:0). Таким образом, в 3-й раунд квалификации вышла кипрская команда.

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