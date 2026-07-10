Полное восстановление турпотока в Анапе ожидается только к 2027 году

Полное восстановление туристического потока в Анапе до отметки в пять миллионов человек ожидается только к 2027 году после преодоления последствий проблем с экологией.

Анапа примет около 4 млн туристов в летнем сезоне 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор туроператора "Дельфин" и член Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин.

Глава компании пояснил, что после потери половины турпотока в Анапе в 2025 году текущая летняя загрузка выросла вдвое благодаря открытию пляжей. Окончательное восстановление показателей ожидается только в 2027 году после полного преодоления экологических последствий.

В 2025 году курорт принял 2,5 млн человек против более 5 млн в благополучном 2024 году. Ожидается, что в текущем году Краснодарский край посетят 17-18 млн туристов, Сочи — около 8 млн, Крым — 5,5-6,5 млн, а Ейск — 550-600 тыс человек.

Отметим, при этом самым дорогим направлением для отдыха в 2026 году остается Сочи, где средняя стоимость проживания в отеле пять звезд составляет от 20 тыс руб в сутки. Наиболее доступным является Ейск, где можно разместиться в гостинице за 3,5 тыс руб в сутки.