Вестник Кавказа

Анапа стала лидером по спросу среди туристов этим летом

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Самым популярным курортом Краснодарского края летом 2026 года стала Анапа, спрос вырос на треть с прошлого года.

Курортом, ставшим самым востребованным этим летом на Кубани, стала Анапа, поделился президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"В этом году лидером по туристическому спросу и даже по инвестиционной привлекательности становится Анапа. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом"

– Алексей Волков

По его словам, значительный рост спроса на Анапу среди отдыхающих связан с появлением новых гостиниц, хорошей инфраструктурой и широкими возможностями для детского отдыха, пишет РИА Новости.

Также спрос вырос на 15% на отдых в черноморском Геленджике и окрестных Кабардинке и Джанхот. Кроме того, больше туристов в этом году выбрали курорты Азовского моря.

Напомним, Анапа прошлым летом осталась практически без туристов, так как пляжи были закрыты в связи с последствиями разлива мазута. Этим летом на курорте туристов принимают 75 пляжей.

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