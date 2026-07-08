Анапа стала лидером по спросу среди туристов этим летом

Курортом, ставшим самым востребованным этим летом на Кубани, стала Анапа, поделился президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
"В этом году лидером по туристическому спросу и даже по инвестиционной привлекательности становится Анапа. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом"
– Алексей Волков
По его словам, значительный рост спроса на Анапу среди отдыхающих связан с появлением новых гостиниц, хорошей инфраструктурой и широкими возможностями для детского отдыха, пишет РИА Новости.
Также спрос вырос на 15% на отдых в черноморском Геленджике и окрестных Кабардинке и Джанхот. Кроме того, больше туристов в этом году выбрали курорты Азовского моря.
Напомним, Анапа прошлым летом осталась практически без туристов, так как пляжи были закрыты в связи с последствиями разлива мазута. Этим летом на курорте туристов принимают 75 пляжей.