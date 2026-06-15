Железноводск станет центром притяжения фотографов со всей России

В курортном Железноводске в начале осени пройдет фестиваль "ФотоFerrumФест 2026", который на три дня соберет более трех тысяч лучших фотографов со всей России и из других стран.

Увидеть лучшие работы 3 тыс фотографов из России и других стран можно будет на III Всероссийском фестивале "ФотоFerrumФест 2026", который пройдет в курортном Железноводске в Ставропольском крае с 4 по 6 сентября, сообщили его организаторы.

"Совсем скоро 3 тыс фотографов со всех уголков России соберутся в Железноводске. Похоже, нас всех ждет самый масштабный фестиваль для творческих людей в лучшее время года. Заявки идут более чем из 10 стран. Каждый год фестиваль растет"

- сообщение

В программе масштабного культурного события - более 20 мастер-классов от лучших фотографов страны, выездные мастер-классы на объектах Кавминвод, фотоконкурс с призами и грамотами, концерт на Пушкинской площади, нетворкинг и живое общение, передает портал "Это Кавказ".

Главные мероприятия фестиваля пройдут в городском дворце культуры имени Сергея Пускепалиса. Лучшие фотоработы покажут на выставке фестиваля, а победителей назовут на торжественной церемонии закрытия 6 июля.

Уже проходит прием заявок от претендентов, участие в фестивале бесплатное.