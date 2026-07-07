США снова наносят удары по Ирану

Американские ВС опять атакуют объекты на территории Ирана, такое сообщение распространило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Территория Ирана снова оказалась под американскими ударами, об их нанесении сообщило само Центральное командование американских ВС (CENTCOM).
"По приказу верховного главнокомандующего силы CENTCOM приступили к нанесению дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе"
– CENTCOM
В заявлении командования также называется цель сегодняшней операции. Это продолжение процесса дальнейшего сокращения возможностей ИРИ по контролю ситуации в Ормузском проливе и созданию угроз судам.