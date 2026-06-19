Спрос на летний отдых в Анапе в 2026 году вырос в два раза

Число бронирований на летний отдых в Анапе в сезоне 2026 года увеличилось ровно в два раза по сравнению с прошлым годом на фоне сохранения цен, сообщили в АТОР.

Туроператоры зафиксировали увеличение спроса туристов на летний отдых в Анапе на 100% в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил, что до начала лета рост составлял 45-50%, а непосредственно в июне количество бронирований в Анапе выросло вдвое.

Другие туроператоры также подтверждают уверенный рост на этом направлении. В компании "Русский экспресс" летняя динамика составляет 129%, в "Интуристе" отмечают плавный прирост на 25% и ожидают пик во второй половине июля, а национальный туроператор "Алеан" фиксирует увеличение бронирований на 36% на июль и август.

По прогнозам Сергея Ромашкина, в 2026 году Анапа примет 3,7-4 млн туристов. Увеличение загрузки гостиниц не привело к росту тарифов, так как владельцы объектов размещения сдерживают цены.

Напомним, ранее по итогам 2025 года в Анапе отдохнули 2,5 млн человек, а сам Краснодарский край остается одним из главных туристических регионов России благодаря летним пляжам и зимним горнолыжным курортам.