Сезон катания на "Эльбрусе" стал рекордным

В этом году курорт Эльбрус провел рекордно длинный горнолыжный сезон – трассы были доступны с начала ноября по начало июля, 247 дней. Турпоток приблизился к 500 тыс человек.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии официально завершил зимний сезон, итоги сезона подвел исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

"Главное, что число катающихся на трассах "Эльбруса" продолжает расти. Горнолыжники и сноубордисты составили 54% от всех гостей курорта за сезон — со склонов спускались 222 тысячи человек, что на 8% больше, чем в прошлую зиму"

– Хасан Тимижев

Общий турпоток сезона составил 490 тыс человек.

Зимний сезон продлился 247 дней, это рекорд. Сезон катания стартовал рекордно рано: уже 1 ноября, "Эльбрус" первым в России в конце 2025 года запустил зимний горнолыжный сезон.

Также этой зимой на курорте была внедрена программа кешбэка, на карту возвращается 10% при оплате через СБП, и программа лояльности, в рамках которой ски-пассы можно оплачивать баллами по курсу 1 балл = 1 рубль.

Кроме того, курорт этой зимой запустил вечернее катание на трассе Кругозор - Азау, новую зону катания в восточном секторе и две канатные дороги.