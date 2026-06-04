Ставрополь принимает форум славянских университетов

Сегодня в Ставрополе стартовал Международный форум славянских университетов, в работе которого принимают лучшие представители ведущих вузов из пяти стран.

Сегодня в Ставрополе начал работу Международный молодежный форум славянских университетов, который собрал представителей ведущих вузов из пяти стран.

К участникам форума обратилась заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. В своем обращении она подчеркнула: славянские университеты открывают студентам уникальные возможности для развития и международного сотрудничества, передает "АиФ-Ставрополье".

Участники форума – это студенческие лидеры, молодые специалисты и проректоры по молодежной политике Белорусско-Российского, Кыргызско-Российского Славянского, Российско-Армянского и Российско-Таджикского (Славянского) университетов, которые в течение трех дней станут экспертами в молодежной дипломатии и науке.

В программу работы форума включены образовательные семинары, экспертные сессии, дискуссии и мастер-классы, а его ключевым событием станет открытый диалог с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" Федором Лукьяновым.

Также участников встречи ждут экскурсии по историческим местам Северного Кавказа, а завершится она 8 июля выездным семинаром, который пройдет в живописном курортном поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, говорится в сообщении.