Новый заповедник создали в Грузии

Грузинский регион Кахети прирос еще одной охраняемой территорией – Цив-Гомбори, такое сообщение распространило Агентство охраняемых территорий страны.
Площадь нового заповедника составляет почти 40 га. Он раскинулся на территориях муниципалитетов Сагареджо, Гурджаани и Телави.
Управление заповедником будет поручено муниципалитету Гурджаани.
Новая охраняемая территория включает три категории:
"Создание "Охраняемых территорий Цив-Гомбори" значительно укрепит сеть охраняемых территорий в Кахети и будет способствовать защите уникальных природных экосистем, биоразнообразия и ландшафтов"
– Агентство охраняемых территорий Грузии
Напомним, что в общей сложности в Грузии существует 94 охраняемые территории, в том числе 15 национальных парков.