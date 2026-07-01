Вестник Кавказа

Новый заповедник создали в Грузии

Грузия
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Еще одна охраняемая территория создана в восточной части Грузии. Она появилась в регионе Кахети и получила название Цив-Гомбори.

Грузинский регион Кахети прирос еще одной охраняемой территорией – Цив-Гомбори, такое сообщение распространило Агентство охраняемых территорий страны.

Площадь нового заповедника составляет почти 40 га. Он раскинулся на территориях муниципалитетов Сагареджо, Гурджаани и Телави.

Управление заповедником будет поручено муниципалитету Гурджаани.

Новая охраняемая территория включает три категории:

"Создание "Охраняемых территорий Цив-Гомбори" значительно укрепит сеть охраняемых территорий в Кахети и будет способствовать защите уникальных природных экосистем, биоразнообразия и ландшафтов"

– Агентство охраняемых территорий Грузии

Напомним, что в общей сложности в Грузии существует 94 охраняемые территории, в том числе 15 национальных парков.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1155 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.