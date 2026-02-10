Тбилиси принимает бизнес-форум "Узбекистан-Грузия"

Грузинские бизнесмены сегодня в ходе бизнес-форума "Узбекистан-Грузия", стартовавшего в Тбилиси, познакомятся с инвестиционным потенциалом Узбекистана, торговля с которым в последние годы демонстрирует устойчивый рост.

В Тбилиси сегодня стартовал масштабный бизнес-форум с участием узбекских и грузинских предпринимателей, сообщило Агентство по привлечению иностранных инвестиций при министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

"Мероприятие станет эффективной практической площадкой для выстраивания прямого и открытого диалога между руководителями профильных государственных органов и представителями бизнес-сообществ двух государств"

–сообщение

Задача форума – закрепить развитие межгосударственного сотрудничества, провести обмен мнениями представителей бизнес-сообщества двух стран в инвестиционной сфере, а также расширить торгово-экономические связи между Грузией и Узбекистаном, передает Sputnik Грузия.

В ходе форума пройдет комплексная презентация инвестиционного потенциала Узбекистана, в ходе которой узбекская сторона детально расскажет о действующих в стране нормативно-правовых условиях, преференциях и государственных механизмах поддержки зарубежных инвесторов.

Также узбекские коллеги познакомят участников встречи с главными направлениями государственной политики Узбекистана, нацеленной на дальнейшее последовательное совершенствование инвестиционного климата и защиту прав предпринимателей.

В ходе мероприятия запланированы панельные дискуссии и встречи в формате B2B, на которых бизнесменам будут представлены совместные проекты в сельском хозяйстве и промышленности, в том числе - производстве современных строительных материалов.

Напомним, торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Грузией в последние годы демонстрируют устойчивый рост. В 2017–2025 годах товарооборот увеличился втрое – с $89 млн до $267,6 млн.