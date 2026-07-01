Топливо в Крыму поступит в свободную продажу на 62 заправках

В Крыму будет открыта свободная продажа бензина и дизеля на 62 автозаправочных станциях (АЗС), сообщили в энергетическом ведомстве республики.

Свободная продажа топлива в Крыму в будет вестись с сегодняшнего дня на 62 автозаправках, такое заявление сделал министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

Об этом он сообщил, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

"Сегодня на 62 АЗС будет осуществлена розничная реализация автомобильного бензина и дизельного топлива"

– Владимир Воронкин

Однако, пояснил он, "учитывая ограниченные объемы, возможность обеспечить потребности всех в полной мере отсутствует".

Напомним, из-за проблем с логистикой ограничения на продажу топлива ввели в Республике Крым и городе Севастополе с 22 и 29 мая.

В настоящее время свободная продажа бензина в Севастополе осуществляется на 8 АЗС, в городе также отпускают топливо по QR-кодам.