Топливо в Крыму поступит в свободную продажу на 62 заправках

Свободная продажа топлива в Крыму в будет вестись с сегодняшнего дня на 62 автозаправках, такое заявление сделал министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.
Об этом он сообщил, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.
"Сегодня на 62 АЗС будет осуществлена розничная реализация автомобильного бензина и дизельного топлива"
– Владимир Воронкин
Однако, пояснил он, "учитывая ограниченные объемы, возможность обеспечить потребности всех в полной мере отсутствует".
Напомним, из-за проблем с логистикой ограничения на продажу топлива ввели в Республике Крым и городе Севастополе с 22 и 29 мая.
В настоящее время свободная продажа бензина в Севастополе осуществляется на 8 АЗС, в городе также отпускают топливо по QR-кодам.