Вестник Кавказа

Казахстан допустил возможность экспорта бензина в РФ

Казахстан допустил возможность экспорта бензина в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана готовы продавать бензин в РФ на взаимовыгодных условиях, если на внутреннем рынке будут сформированы свободные объемы ресурса.

В Казахстане не получали официальных запросов от России на экспорт бензина, однако готовы рассмотреть его продажу на коммерческой основе. Об этом сообщили в министерстве энергетики республики.

"Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана" - Министерство энергетики

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение собственных нужд. Продажа бензина за рубеж возможна только при наличии его излишков.

Ранее агентство Reuters сообщало о возможных поставках топлива в Россию. На фоне этих публикаций 26 июня глава Минэнерго Ерлан Аккенженов также опровергал наличие официальных обращений из РФ.

Отметим, сейчас в Казахстане действует запрет на вывоз бензина и дизельного топлива для насыщения рынка и борьбы с контрабандой.

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