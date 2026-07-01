Крупнейшая за четыре месяца партия саудовской нефти пересекла Ормуз

Саудовская Аравия отправила 8 млн баррелей нефти через Ормузский пролив, это крупнейшая с начала конфликта в регионе партия.

Ормузский пролив прошли четыре нефтяных супертанкера из Саудовской Аравии, танкеры перевозят крупнейшую с начала войны США и Израиля против Ирана партию нефти, передает агентство Bloomberg.

Согласно данных сервисов, отслеживающих морские перевозки, супертанкеры компании Bahri вышли из порта Рас-Таннура в Персидском заливе, пересекли Ормуз 2 июля и достигли Оманского залива. На них перевозится 8 млн баррелей нефти.

С 28 февраля судоходство в Ормузском проливе были практически остановлено на фоне конфликта, после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании в июне транзит торговых судов через пролив стал постепенно восстанавливаться.