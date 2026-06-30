Вестник Кавказа

Поставки нефти через Ормуз выросли до 10 млн баррелей в день – СМИ

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Американские СМИ пишут, что ежедневные объемы поставок нефти через территорию Ормузского пролива достигли показателя в 10 млн баррелей.

Объемы нефти, которую ежедневно перевозят через Ормузский пролив, превысили 10 млн баррелей, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

Также, согласно информации источника, еще 5 млн баррелей нефти в день поставляются по альтернативным маршрутам.

Как пишет Bloomberg, до начала ирано-американского конфликта по Ормузу переправлялось порядка 20 млн баррелей нефти каждый день.

Данные показатели значительно увеличились после того, как постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил, что Ормузский пролив открыт для коммерческих судов и международного судоходства, указывает агентство.

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