Как иранская нефть изменила мировой рынок?

Иран после снятия ограничений США на продажу нефти заработал на ее экспорте около $3,5 млрд. Ограничения были сняли согласно условиям меморандума, подписанного 18 июня.

Иран получил от экспорта нефти около $3,5 млрд с момента снятия американских ограничений, сообщают иранские СМИ.

Ограничения были сняты 18 июня, за две недели Исламская Республика поставила на мировой рынок 50 млн баррелей нефти, что принесло $3,5 млрд. В среднем суточные доходы Ирана от нефтяного экспорта в указанный период составили более $233 млн в сутки.

Ранее председатель парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что после приостановки американских санкций Иран стал экспортировать нефть по цене на 20% дороже.

Как иранская нефть влияет на мировые цены?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прежде всего отметил, что к снижению нефтяных цен до $70-75 за баррель привел целый комплекс причин.

"Во-первых, США физически разблокировали Ормузский пролив для прохода иранских танкеров, а потом закрепили это в законодательстве. Теперь кто угодно может покупать иранскую нефть. Раньше всем было запрещено приобретать иранскую по происхождению нефть. И не имело значения, у кого покупать, на каких танкерах она идет. Кстати, этот запрет ввел во время своего первого президентского срока Дональд Трамп. Но сейчас он приостановил действие этих санкций. И так как раньше это было запрещено, но Китай все равно осмеливался приобретать иранскую нефть, игнорируя эти санкции, он получал примерно 20%-ную скидку", – поведал экономист.

Он добавил, что теперь, когда запрета больше нет, предоставлять скидку Китаю больше нет никакой необходимости, поскольку покупать ее уже может кто угодно.

"С одной стороны, это, конечно, насыщает рынок, а с другой – предполагается, что Иран в ответ откроет Ормузский пролив для движения судов. Соответственно, в ответ на смягчение санкционного режимна на мировой рынок выходит не только иранская нефть, которая пока поступает примерно в прежних объемах, но и любая другая нефть – и саудовская, и иракская, и так далее. То есть Ормузский пролив постепенно освобождается для нормального судоходства. И это тоже подталкивает цену вниз. Но опять же, без смягчения иранских санкций не был бы открыт Ормузский пролив", – заявил Игорь Юшков.

Он также обратил внимание на наличие еще одной проблемы, которая связана с текущим положением Ирана.

"Если Иран, который уже не находится под санкциями, будет наращивать добычу благодаря росту доходов от экспорта, то встанет вопрос о сохранении сделки ОПЕК+. Потому что Иран формально участвует и в ОПЕК, и в ОПЕК+, но при этом на него не распространялись квоты, так как он был под санкциями. Теперь же, когда санкции смягчают, встанет вопрос об определенных обязательствах по ограничению объемов добычи", - объяснил эксперт.

По его словам, если Иран не сделает этого, то другие участники соглашения могут задаться вопросом, зачем им ограничивать нефтедобычу.

"ОАЭ вышли из соглашения, Иран не под санкциями, но на себя квоты не берет. То же самое касается и Венесуэлы, в отношении которой сейчас смягчается санкционный режим. Все это может развалить сделку ОПЕК+. Вот в чем еще заключается риск иранской нефти мировом рынке. Эта потенциальная угроза тоже подталкивает цены вниз", – сказал Игорь Юшков.

Что будет с ценами в ближайшие месяцы?

Экономист предположил, что в ближайшее время цены будут находиться на уровне $70-75 за баррель при условии, что не будет никаких новостей о конфликтах внутри ОПЕК+, которые могут привести к развалу соглашения.

"Все-таки и спрос высокий, поскольку страны покупают нефть и для текущего потребления, и для закачки в стратегические резервы, хранилища, которые до этого активно опустошались во время перекрытия Ормузского пролива. Это все формирует высокий спрос, который продержится, наверное, до конца 2026 года и весь 2027 год. Опять же, нестабильность с Ормузским проливом заставляет даже тех, кто не имел стратегических запасов, формировать их, чтобы лучше подготовиться к возможному новому раунду конфликта и новому перекрытию Ормузского пролива", – подытожил эксперт.