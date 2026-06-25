Иран стал продавать нефть на 20% дороже – Галибаф

Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран стал получать на 20% больше от экспорта нефти, чем до конфликта с США. Ранее Вашингтон выдал лицензию на поставку иранской нефти.

Иран стал поставлять нефть на внешние рынки на 20% дороже после приостановки американских санкций. Тегеран уже начал получать доход с экспорта, об этом сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Некоторые говорили, что снятие санкций - это несбыточное обещание. Однако санкции были сняты, и теперь иранская нефть продается на 20% дороже, а выручка за нее поступает на счета"

– Мохаммад Багер Галибаф

22 июня стало известно, что Вашингтон выдали лицензию на производство, транспортировку и продажу иранской нефти, а также продуктов нефтехимпрома.