Вестник Кавказа

Нефть продолжает дешеветь: Brent опустилась ниже $73

Нефть продолжает дешеветь: Brent опустилась ниже $73
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мировые цены на нефть сохраняют тенденцию к снижению. Вчера Brent подешевела ниже $75, сегодня – ниже $73.

Биржевые цены на нефть продолжают снижаться: Brent на ICE подешевела до уровня ниже $73 за баррель.

Августовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже к 04:21 мск торговался по $72,89 за баррель (минус 1,15%). Стоимость нефти впервые с начала конфликта в Иране опустилась ниже $73.

Накануне впервые была зафиксирована стоимость нефти ниже довоенного уровня – 24 июня Brent опустилась ниже $75. Сегодня снижение нефтяных цен на мировом рынке сохраняется.

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