Вестник Кавказа

Нефть Brent впервые с начала войны с Ираном подешевела ниже $75

Нефть Brent впервые с начала войны с Ираном подешевела ниже $75
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цены на нефть снизились сегодня до довоенного уровня – на бирже ICE марка Brent подешевела до $74,5. Такой уровень наблюдался последний раз до начала конфликта США и Израиля с Ираном.

Цены на нефть сегодня упали ниже $75 впервые с 28 февраля, когда началась война США и Израиля против Ирана.

Согласно данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы на Brent к 15:30 мск потеряли более 3%, нефть подешевела на $2,58 ( минус 3,35%) до $74,5 за баррель. Последний раз такие цены имели место 27 февраля, до начала военного конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормуза.

Также снижаются цены на августовские фьючерсы на нефть марки WTI – на $2,29 (минус 3,13%), до уровня $70,92 за баррель.

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