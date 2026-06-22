Трамп выразил недовольство ценами на нефть

Американский президент выразил недовольство текущими ценами на нефть и поручил Министерству юстиции США провести масштабную проверку крупных нефтяных компаний.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что цены на нефть существенно не снижаются, и поручил Министерству юстиции провести проверку. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По заявлению американского главы государства, профильному ведомству поручено начать незамедлительное расследование ситуации из-за того, что корпорации отказываются опускать розничную стоимость бензина пропорционально удешевлению закупаемого сырья.

"Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование этого дела"

- Дональд Трамп

Напомним, ранее Трамп сообщал о выводе 22 июня через Ормузский пролив порядка 19 млн баррелей нефти и последующем снижении цен на сырье. Этому процессу способствовали итоги переговоров в Швейцарии, в рамках которых Иран согласовал отмену пошлин на поставки, снятие блокады и разморозку активов.

В результате стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые со 2 марта 2026 года опустилась ниже $76 за баррель.