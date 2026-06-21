Трамп оценил эффективность блокировки Ормуза

Американский президент заявил о том, что считает блокировку Ормузского пролива более эффективной мерой, чем бомбардировки Ирана.

Блокада иранских портов в Ормузском проливе была очень эффективной, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он уточнил, что считает эту мерой более эффективной, чем нанесение ударов по иранской территории.

"Если хотите знать, то я считаю, что блокада была более действенной, чем бомбардировки"

– Дональд Трамп

При этом, по его словам, США могут с легкостью снова вернуться к таким мерам, если того потребует ситуация.

"И мы готовы вновь это устроить, я бы сказал, за 15 минут"

– Дональд Трамп

Также американский президент в ходе общения с журналистами обратился к главе Пентагона Питу Хегсету, который тоже высоко оценил эффективность блокировки Ормуза.

Он отметил, что вооруженные силы США "готовы действовать прямо сейчас, если будет необходимость".