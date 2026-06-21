Трамп оценил эффективность блокировки Ормуза

Блокада иранских портов в Ормузском проливе была очень эффективной, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Он уточнил, что считает эту мерой более эффективной, чем нанесение ударов по иранской территории.
"Если хотите знать, то я считаю, что блокада была более действенной, чем бомбардировки"
– Дональд Трамп
При этом, по его словам, США могут с легкостью снова вернуться к таким мерам, если того потребует ситуация.
"И мы готовы вновь это устроить, я бы сказал, за 15 минут"
– Дональд Трамп
Также американский президент в ходе общения с журналистами обратился к главе Пентагона Питу Хегсету, который тоже высоко оценил эффективность блокировки Ормуза.
Он отметил, что вооруженные силы США "готовы действовать прямо сейчас, если будет необходимость".