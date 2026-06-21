Трамп пообещал решить проблему с выводом войск Израиля из Ливана

Вопрос с нежеланием Израиля вывести войска с юга Ливана будет решен. Как заявил Трамп, он мастер решать проблемы и делает это быстро.

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что сможет быстро решить проблему с выводом израильских войск из Ливана.

"Я специалист по решению проблем, я решаю проблемы очень быстро, в том числе с Биби (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху)"

– Дональд Трамп

При это Нетаньяху ранее заявил о том, что военные Израиля будут "оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется".

Напомним, на этой неделе в Вашингтоне планируется провести трехдневные переговоры между Ливано и Израилем. Как рассказал CNN израильский источник, возможен "символический" вывод войск с юга Ливана – часть военных отойдет из небольших районов за "желтой линией".