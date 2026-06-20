Израиль может символически вывести войска из Ливана

В Тель-Авиве рассматривают возможность "символически" вывести войска с территории южного Ливана в рамках переговоров в США, сообщают американские СМИ.

Израиль может объявить о "символическом" выводе войск с территорий на юге Ливана, проинформировал телеканал американский CNN со ссылкой на израильские источники.

Уточняется, что это может произойти в преддверии трехдневных переговоров между Израилем и Ливаном, которые должны пройти на текущей неделе в столице Соединенных Штатов.

Согласно информации телеканала, вывод будет представлять собой отвод части сил ЦАХАЛ из небольших районов за так называемой желтой линией.

При этом, как отмечают источники, позиция Тель-Авива неизменна и говорить о полном прекращении боевых действий в отношении Ливана не приходится.

Напомним, ранее глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не выйдут из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бофор.