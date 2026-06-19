Сирийский лидер готов к переговорам с "Хезболла" ради Ливана

Сирия хочет решить кризис в Ливане и готова пойти на переговоры с движением "Хезболла", поделился лидер страны аш-Шараа. По его словам, планов по вводу войск в Ливан нет.

Сирия ищет решение для спасения Ливана и готова к переговорам с шиитским движением "Хезболла", рассказал президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, передает телеканал Al Mashhad.

"Мы хотим решить проблему организации "Хезболла" с тем, чтобы обеспечить выживание Ливана, и мы готовы сесть за стол переговоров, если это принесет всем пользу"

– Ахмед аш-Шараа

Он выразил мнение, что Ливану требуется "политический консенсус для выхода из кризиса, ситуация в стране не выдержит дальнейшей поляризации". Необходимо проанализировать ситуацию и найти решение которое бы обеспечило безопасность шиитской общины в Ливане, а не поставило бы ее под угрозу, указал сирийский лидер.

Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможной роли Сирии в урегулировании в Ливане. По словам аш-Шараа, речь шла о мирном, а не силовом решении ситуации.

"Он (Трамп) говорил о роли Сирии в поиске безопасного и мирного решения, но это заявление было неверно истолковано, как будто Сирия собирается ввести войска в Ливан завтра утром"

– Ахмед Аш-Шараа

В Дамаске видят будущее в восстановлении Ливана, "устранении негативных последствий войны и реализации совместных экономических, политических и социальных инициатив", добавил он.