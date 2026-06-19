С "Хезболлой" разберется сирийская армия?

Президент США разочаровался в действиях Израиля в отношении военизированной ливанской группировки «Хезболла» и решил отдать ее на откуп Сирии. Возможно ли это в принципе? Что это означает - радикальный сдвиг во внешней политике США или очередное вводящее в заблуждение заявление Дональда Трампа?

На этой неделе на встрече с Тамимом бен Хамадом Аль Тани, эмиром Катара, который стал одним из основных посредников в урегулировании отношении между Вашингтоном и Тегераном, президент США заявил, что Сирия справится с "Хезболлой" лучше Израиля.

Хронологически это заявление стало ответом на смертоносные удары ЦАХАЛа по Бейруту, которыми Израиль хотел разрушить командный центр "Хезболлы". Трамп назвал удары чрезмерными. Признав, что "Хезболла" действительно остается проблемой для Ближнего Востока, президент США заметил, что действия Израиля лишь усугубляют эскалацию в регионе. Он дал понять, что Израиль относится к Ливану безответственно: слишком долго ведет борьбу с группировкой, что влечет за собой гибель слишком многих людей.

Не нужно сносить многоквартирный дом каждый раз, когда вы кого-то ищете. В этих домах полно народу, и далеко не все они из «Хезболлы»… Если Израиль не может выполнить эту задачу, не убивая всех остальных, то это сделает Сирия

- Трамп

Сообщения о том, что Вашингтон обратился к Дамаску с предложением отправить в Ливан свои войска для разоружения «Хезболлы», начали появляться еще марте. Однако тогда эту информацию категорически опроверг посол США в Турции, спецпосланник по Сирии Том Баррак, назвав их в одной из соцсетей «ложными и неверными». Тем не менее уже тогда в Дамаске утверждали, что не собираются взваливать на себя миссию, которая способна втянуть Сирию в ближневосточный конфликт.

В июне за несколько дней до того, как Дональд Трамп озвучил идею отправки сирийских войск в Ливан, президент Ахмед аш-Шараа, которого президент США называет очень способным руководителем, сумевшим быстро объединить страну и выполнить все запросы США, объявил, что Сирия не собирается вступать в борьбу с ливанской «Хезболлой». В принципе Дамаск поддерживает президента Ливана в вопросе разоружения «Хезболлы», но он намерен сконцентрироваться на решении собственных многочисленных политических и гуманитарных проблем, касающихся главным образом преодоления последствий войны на своей территории и возвращения на родину почти полутора миллиона сирийских беженцев. Сирия и так заплатила высокую цену за присутствие «Хезболлы» в Ливане.

Здесь важно подчеркнуть, что Дамаск не принимает никакого участия в конфликте Израиля и США с Ираном, и аш-Шараа буквально в каждом выступлении постоянно подчеркивает необходимость предотвращения эскалации, говоря о дипломатическом урегулировании конфликтов. Эксперты связывают такой миролюбивый подход с тем, что живущая в окружении горячих точек Сирия выглядит в глазах мирового сообщества чуть ли не как островок стабильности, и такой контраст способствует международной реабилитации страны, втягивание же в войну с «Хезболлой» может стать для новых властей в Дамаске политическим самоубийством.