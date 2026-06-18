Израиль будет воевать с "Хезболлой" несмотря на сделку США и Ирана — СМИ

Американские СМИ пишут, что ЦАХАЛ, вероятно, продолжит наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие между США и Ираном.

Тель-Авив не намерен учитывать результаты сделки Вашингтона и Тегерана и, скорее всего, будет продолжать наносить удары по югу Ливана, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно публикации издания, об этом стало известно в кругах американской разведки.

"Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятнее всего, продолжит военные действия против "Хезболлы", несмотря на соглашение о перемирии между США и Ираном, которое содержит призыв о прекращении боев в Ливане"

– The New York Times

Согласно источникам, израильский премьер "находится под сильным внутренним давлением", и готов не учитывать мнение американских коллег.

Израиль может продолжить удары, даже если это будет ставить под угрозу дальнейшие американо-иранские переговоры, пишет издание.