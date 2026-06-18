Что не устраивает Израиль в меморандуме США и Ирана?

Меморандум о взаимопонимании США и Ирана оставил в стороне проблемы ракетной программы Исламской Республики и поддержки прокси-сил, а также не создал ясности в перспективах решения ядерной проблемы, в связи с чем для Израиля этот документ фактически ничего не меняет в ситуации с безопасностью.

Любые события в регионе Израиль рассматривает с точки зрения обеспечения национальной безопасности, и потому будет реагировать на выполнение меморандума о взаимопонимании США и Ирана, исходя из стоящих перед Еврейским задач самозащиты. Об этом, анализируя текст промежуточного соглашения Вашингтона и Тегерана, "Вестнику Кавказа" рассказал политолог, политтехнолог Юрий Бочаров.

В первую очередь он подчеркнул, что Израиль в целом не устраивает меморандум, подписанный накануне онлайн президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. "В понимании Израиля меморандум никак не проясняет перспективы ситуации на Ближнем Востоке. В нем есть намерения и варианты развития событий, но наиболее кардинальные вопросы оставлены нерешенными и отложены на дальнейшее обсуждения. На 60 дней, по сути, заморожен текущий статус-кво, пока должны будут идти переговоры, но Дональд Трамп уже говорит, что это не последняя дата, перемирие может быть продлено. А окончательного решения нет ни по одной важной для Израиля теме", - сообщил он.

"Напомню, что у войны против Ирана были четкие цели. Во-первых, это ликвидация иранской ядерной программы. Во-вторых, это ликвидация ракетной угрозы со стороны Ирана – лишение его возможности строить и запуска баллистические ракеты. В-третьих, это прекращение финансирования и другой поддержки Ираном прокси-групп террористических организаций, создающих огненный пояс вокруг Израиля. Обратите внимание, что вторая и третья цели в целом не упоминаются в меморандуме. Более того, в документ вставлен Ливан, хотя война Израиля против "Хезболлы" ради безопасности северных границ не имеет отношения к иранскому конфликту", - продолжил Юрий Бочаров.

"Из текста меморандума о взаимопонимании напрямую следует, что Иран получает значительно больше того, что он имел до войны. Там же заложена основа для дискуссий по разблокированию судоходства через Ормузский пролив – сказано, что вместе с Оманом Иран будет решать, как организовать совместное управление проливом. То есть нет даже окончательные точки в вопросе деблокады Персидского залива – он оставлен предметом для дальнейших обсуждений. Таким образом, в целом документ не принес никакой конкретики", - указал политтехнолог.

"Мы прекрасно понимаем, что меморандум был подписан из-за внутриполитических задач президента США Дональда Трампа. Он столкнулся с существенными проблемами внутри страны, и в преддверии промежуточных выборов в Конгресс ему потребовалось сделать что-то, что можно будет преподнести избирателям как окончание войны. В США считают, что во время переговоров войны нет, а значит, теперь наступил мир. Это состояние региона, которое в США воспринимается как мир, будет продолжаться минимум 60 дней, а может быть, и еще дольше. Скорее всего, срок будет продлен до конца избирательной кампании. Но что получает Израиль и в целом Ближний Восток на эти 60 и более дней – совершенно неясно", - подчеркнул Юрий Бочаров.

В связи с этим Израиль продолжит самостоятельно решать свои задачи по безопасности. "Израиль не противостоит ни меморандуму, ни действиям США на Ближнем Востоке. Однако Израиль с самого начала заявлял и заявляет сегодня: нас волнует национальная безопасность. Поэтому Израиль не прекратит бороться с внешними угрозами его безопасности. Израиль будет защищать себя и от ХАМАС в секторе Газа, и от ударов "Хезболлы" из Ливана, и от ударов хуситов из Йемена, если они будут пытаться. Естественно Израиль будет противостоять и военным угрозам из Ирана. Израиль будет по-прежнему отвечать ударом на каждый удар", - поведал политолог.

"Таким образом, действия Израиля прямо зависят от того, сохраняются ли угрозы его национальной безопасности. Если внешняя угроза исчезнет на каком-то из этих участков – если Иран, Йемен, ХАМАС или "Хезболла" прекратят атаки на Израиль, то на этом участке не будет военных действий со стороны Израиля. Израиль сам не планирует никого провоцировать", - указал он.

Также эксперт отметил ограниченность возможностей Израиля влиять на современную политику США на Ближнем Востоке. "Я думаю, в информационном пространстве сильно преувеличивается степень влияния Израиля и лично Биньямина Нетаньяху на действия Дональда Трампа в Иране. Это скорее пиар-акция, направленная противниками Трампа против него. США – не та страна, которая во внешней политике учитывает мнение других стран, даже своих союзников. Израиль делился информацией, предлагал какие-то решения тех или иных задач, безусловно лоббировал свои интересы – но все-таки окончательные решения всегда оставались за Трампом", - обратил внимание Юрий Бочаров.

"В нынешней ситуации Израиль высказывает свое недовольство тем, как завершилась нынешняя фаза конфликта. В то же время официально премьер-министр Израиля поддержал меморандум и решение президента США его подписать. При всем своем недовольстве и близком союзничестве с Вашингтоном Израиль почти никак не может влиять на американскую внешнюю политику в нашем регионе", - заключил политтехнолог.