"Ливан помешал": будут ли США выполнять сделку с Ираном?

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна была состояться в Швейцарию 19 июня. По данным СМИ, Джей Ди Вэнс отложил свой визит из-за требований Ирана по ситуации в Ливане.

Названа причина, почему вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс отложил поездку в Швейцарию, где должны были пройти церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ирана и новый раунд переговоров по иранской ядерной программе.

По данным Axios, причина такого решения – позиция Исламской Республики по Ливану, сообщил на своих страницах в соцсетях Барак Равид, журналист портала Axios и 12-го израильского тв-канала.

Ранее представитель Вэнса сообщал, что вице-президент не планирует в четверг вечером отправляться в Швейцарию на церемонию и для начала переговоров между сторонами по техническим вопросам. По словам Равида, который ссылается на одного из должностных лиц США, это связано с требованиями иранцев по Ливану.

Напомним, в Иране отмечали, что будут расценивать любые новые удары Израиля по Ливану как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США.

Вэнс сообщил, что церемония подписания меморандума должна пройти 20-21 июня. Он подчеркивал, что преимущественно это зависит от Тегерана.

Хотят ли США диалога с Ираном?

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов выразил уверенность в том, что американская сторона в настоящее время конструктивно настроена на налаживание диалога с Тегераном и исполнение положений меморандума о взаимопонимании, а создавать препятствия реализации промежуточного соглашения способен только Израиль.

"На мой взгляд, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном – довольно прочный документ, я бы не назвал его хрупким. Дело в том, что Вашингтон, инициировав боевые действия против Ирана, по собственной воле пришел к этому соглашению, и никто не заставлял президента Дональда Трампа его подписывать. Меморандум – это результат баланса сил, который сложился на поле боя", – прежде всего сказал он.

"У американцев сейчас нет значимых причин отказываться от меморандума или саботировать его. Во всяком случае, если бы они хотели продолжить бомбить Иран, они могли бы это сделать. Риски срыва соглашения, конечно, есть, но они связаны с политикой израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху – он может попытаться сорвать исполнение документа, продолжая бомбардировки Ливана. Я думаю, поскольку Трамп считает соглашение своим детищем, он одернет Нетаньяху при таких попытках. Так что риски срыва не очень велики", – сообщил Алексей Наумов.

"Более того, власти США сейчас мотивированы на исполнение меморандума – именно потому, что они сами хотели заключения этого соглашения и сами пришли в процессе войны к необходимости подписать промежуточный документ с Ираном. Стоит ожидать, что они дадут время Ирану продемонстрировать добрую волю, показать, что и для него меморандум – это компромисс, а не безусловная победа. Мотивы исполнять соглашение у США точно есть, иначе Дональд Трамп и не стал бы его подписывать", – подчеркнул политолог.

Как относятся к меморандуму в США?

Американист Малек Дудаков, в свою очередь, рассказал о разрыве в отношении к промежуточному соглашению США и Ирана между американским обществом и политическими оппонентами Администрации Трампа.

"Накануне Джей Ди Вэнс активно пытался "продать" эту сделку американским политическим элитам, но скорее безрезультатно. Большинство "ястребов" в Конгрессе и в американских медиа назвали меморандум де-факто капитуляцией США перед Ираном и полной катастрофой для американской внешней политики. Отношение к промежуточной сделке крайне негативное в среде сторонников продолжения войны США против Ирана", – отметил он.

"Это обстоятельство может быть одним из факторов отмены сегодняшней встречи в Швейцарии (помимо трудностей с контролем поведения Израиля, который продолжает бомбить Ливан). Возможно, аппаратчики Трампа пытаются в закрытом режиме провести дополнительные переговоры с Тегераном и как-то додавить Иран на согласие передоговориться на более выгодных для США условиях. Срывать соглашение, когда оно уже опубликовано и подписано онлайн Дональдом Трампом, американцы не хотели бы. Иранские власти, понимая это, вряд ли пойдут на какие-то новые уступки, так что США придется исполнять соглашение в его текущем виде", – продолжил Малек Дудаков.

"Хоть политический класс в Вашингтоне резко недоволен меморандумом о взаимопонимании с Ираном, американское общество оценивает документ совершенно иначе. Все опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев полагают атаковать Иран ошибкой. Недавний опрос Fox News демонстрирует, что порядка 66% американцев не доверяют любым действиям Трампа в контексте Ирана – и военным, и миротворческим, а 90% считает, что в приоритете США должно быть недопущение длительной войны на Ближнем Востоке. То есть для подавляющего большинства американцев это важнее, чем борьба с ядерной программой Ирана", – обратил внимание американист.

"Поскольку общественное мнение не на стороне "ястребов", Администрации Трампа придется исполнять это соглашение. До промежуточных выборов в Конгресс остается 4 месяца, рейтинги у Трампа и его сторонников крайне низкие. Трампу нужно, чтобы цены на топливо в США снизились, для этого требуется держать Ормузский пролив открытым. В эти дни уже заметен позитивный эффект от меморандума: цены на топливо в США впервые с марта упали ниже $4 за галлон. Белому дому выгодно сохранить эту тенденцию и поднять рейтинги Республиканской партии, чтобы она не провалилась совсем уж разгромно на выборах", – подчеркнул он.

"В ближайшие дни, я думаю, мы будем наблюдать много метаний вокруг промежуточной сделки и попыток со стороны "ястребов" и Израиля сорвать соглашение. Скорее всего, для них эти попытки завершатся неудачно: Дональду Трампу требуется закрыть этот гештальт, нависающий над ним уже много месяцев. Причем выполнять сделку придется в кратчайшие сроки, иначе возникнет риск повторной блокады Ормузского пролива. Тегеран, на мой взгляд, правильно сделал, что заставил Вашингтон включить в меморандум такие пункты, как снятие санкций и разморозка активов – это может быть выполнено довольно быстро", – заключил Малек Дудаков.