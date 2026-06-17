Переговоры США и Ирана в Швейцарии отменены

В МИД Швейцарии сообщили об отмене переговоров делегаций США и Ирана в пятницу. Встреча должна была состояться в городе Бюргеншток.

Переговоры Соединенных Штатов Америки и Исламской Республики Иран не состоятся в пятницу, такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Швейцарии, передает Reuters.

"Переговоры США и Ирана, которые были запланированы на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся"

– МИД Швейцарии

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не летит в Швейцарию на встречу с иранцами 19 июня. По словам самого Вэнса, переговоры могут состояться в предстоящие выходные.

В Швейцарии планировалось провести церемонию подписания меморандума о взаимопонимании, который лидеры США и Ирана ранее подписали онлайн, а также провести переговоры по техническим вопросам, связанным с исполнением пунктов документа.