Вестник Кавказа

Вэнс не вылетел в Швейцарию на подписание сделки США и Ирана

Вэнс не вылетел в Швейцарию на подписание сделки США и Ирана
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Белом доме сообщили, что пока вылет Вэнса в Швейцарию на подписание меморандума США с Ираном не планируется, однако делегация готова отправиться на встречу "при первой возможности".

Сегодняшний вылет вице-президента США Джея Ди Вэнса в Швейцарию не состоится, об этом рассказал представитель Белого дома.

"В настоящий момент вице-президент не планирует вылетать сегодня вечером. Мы дадим вам знать, как только у нас появится конкретная информация о следующем шаге"

– представитель Белого дома

В сообщении отмечается, что американская сторона надеется приступить к переговорам с Ираном по техническим вопросам "как можно скорее".

Также официальный представитель вице-президента США уточнил, что стороны пока не согласовали планы подписания меморандума о взаимопонимании и начало переговоров по техническим вопросам. 

"Планы предстоящих переговоров по техническим вопросам еще окончательно не согласованы, и делегация США готова вылететь при первой же возможности. Однако организационная составляющая этих переговоров никогда не была простой и предсказуемой"

– представитель Вэнса

Ранее Вэнс заявил о том, что наиболее вероятно, церемония подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании состоится в предстоящие выходные.

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