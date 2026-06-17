Вэнс не вылетел в Швейцарию на подписание сделки США и Ирана

Сегодняшний вылет вице-президента США Джея Ди Вэнса в Швейцарию не состоится, об этом рассказал представитель Белого дома.
"В настоящий момент вице-президент не планирует вылетать сегодня вечером. Мы дадим вам знать, как только у нас появится конкретная информация о следующем шаге"
– представитель Белого дома
В сообщении отмечается, что американская сторона надеется приступить к переговорам с Ираном по техническим вопросам "как можно скорее".
Также официальный представитель вице-президента США уточнил, что стороны пока не согласовали планы подписания меморандума о взаимопонимании и начало переговоров по техническим вопросам.
"Планы предстоящих переговоров по техническим вопросам еще окончательно не согласованы, и делегация США готова вылететь при первой же возможности. Однако организационная составляющая этих переговоров никогда не была простой и предсказуемой"
– представитель Вэнса
Ранее Вэнс заявил о том, что наиболее вероятно, церемония подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании состоится в предстоящие выходные.