Переговоры США и Ирана состоятся в Швейцарии 19 июня – СМИ

Американские СМИ пишут, что 19 июня 2026 пройдут предварительные переговоры с участием делегаций США и ИРИ по исполнению соглашения. Встреча должна состояться в Швейцарии.
Соединенные Штаты и Иран проведут переговоры по исполнению соглашения 19 июня в Бюргенштоке (Швейцария), пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.
Утверждается, что об этом предварительно сообщили представители швейцарского внешнеполитического ведомства.
На переговорах, помимо представителей Вашингтона и Тегерана, ожидаемо будут присутствовать пакистанские и катарские посредники.
"Согласно текущему плану, США и Иран, а также посредники из Пакистана, Катара и других участвующих стран, встретятся завтра в Бюргенштоке для проведения предварительных переговоров по исполнению соглашения"
– Reuters
Как отметил источник, более подробной информации о расписании и деталях встречи в настоящее время нет.