Вестник Кавказа

Переговоры США и Ирана состоятся в Швейцарии 19 июня – СМИ

Переговоры США и Ирана состоятся в Швейцарии 19 июня – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские СМИ пишут, что 19 июня 2026 пройдут предварительные переговоры с участием делегаций США и ИРИ по исполнению соглашения. Встреча должна состояться в Швейцарии.

Соединенные Штаты и Иран проведут переговоры по исполнению соглашения 19 июня в Бюргенштоке (Швейцария), пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Утверждается, что об этом предварительно сообщили представители швейцарского внешнеполитического ведомства.

На переговорах, помимо представителей Вашингтона и Тегерана, ожидаемо будут присутствовать пакистанские и катарские посредники.

"Согласно текущему плану, США и Иран, а также посредники из Пакистана, Катара и других участвующих стран, встретятся завтра в Бюргенштоке для проведения предварительных переговоров по исполнению соглашения"

– Reuters

Как отметил источник, более подробной информации о расписании и деталях встречи в настоящее время нет.

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