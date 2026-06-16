Опубликован текст соглашения США и Ирана – СМИ

В американских СМИ былo опубликовано содержание 14-пунктного меморандума о взаимопонимании, который смогли достигнуть Вашингтон и Тегеран.

Стал известен текст соглашения, которое достигнуто между Соединенными Штатами и Ираном, он был опубликован американским каналом CNN.

Сообщается, что документ состоит из 14 пунктов и имеет название "Исламабадский меморандум".

Согласно его содержанию, Ормузский пролив будет полностью открыт для международной торговли, финансовые и нефтяные санкции против Ирана будут постепенно отменены, кроме того, в тексте определены рамки будущих переговоров по иранской ядерной программе.

Стороны обязуются немедленно и на постоянной основе прекратить военные действия на всех фронтах, включая Ливан.

В том числе, в рамках меморандума будет обеспечена защита ливанского суверенитета. Участники конфликта и их союзники обязуются не начинать военные действия друг против друга, воздерживаться от применения силы.

Как утверждает CNN, в меморандуме обозначаются сроки, как завершения переговоров по окончательному соглашению, так и окончания блокады Ормузского пролива с восстановлением прежнего режима судоходства на его территории.

Так, завершение переговоров планируется в течение максимум 60 дней, а блокада Ормуза прекратится в течение 30 дней. Также, через месяц после окончательного соглашения США обязуются вывести силы из ближайшего региона Ирана.

"Иран обеспечит безопасный и беспошлинный проход торговых судов через регион Персидского залива и Оманского моря. Режим вводится на 60 дней. Полная нормализация должна произойти в течение 30 дней с учетом разминирования и устранения препятствий"

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Вопрос по ядерной программе Ирана, согласно тексту соглашения, будет решаться под полным контролем МАГАТЭ.

Так, до заключения окончательного соглашения стороны сохраняют статус-кво: Иран не будет менять ядерную программу, а США не станут вводить новых санкций и не усилят военное присутствие.

После достижения полного соглашения с ИРИ Соединенные Штаты обязуются поэтапно отменить все санкции, в частности, ООН, МАГАТЭ, и другие.

Взамен на это Иран должен дать обещание не создавать ядерного оружия.

"США предоставляют исключения для экспорта иранской нефти и финансовых операций до полной отмены санкций"

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Относительно финансовой составляющей, говорится, что Вашингтон разморозит ограниченные активы Тегерана, а также разработает план по финансовому восстановлению Ирана минимум на $300 млрд.

"Окончательное соглашение будет утверждено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН"

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