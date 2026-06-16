Вестник Кавказа

США и Иран подпишут меморандум в течение 48 часов – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Меморандум между Вашингтоном и Тегераном, по словам президента США Дональда Трампа, будет подписан в ближайшие двое суток.

Представители Америки и Ирана подпишут меморандум в течение ближайших 48 часов, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, текст уже получил окончательное оформление.

Он добавил, что место, где пройдет церемония подписания, пока не определено.

Президент также выразил мнение, что нельзя запрещать Ирану иметь баллистические ракеты, так как у других стран Ближнего Востока имеется данный вид оружия.

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