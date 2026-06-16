Меморандум может быть подписан президентами США и Ирана – Тегеран

Вашингтон и Тегеран, заявили в МИД Ирана, не исключают возможности подписания меморандума президентами государств.

Американо-иранский меморандум может быть подписан президентами США и ИРИ Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом, рассказал официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

"Эта идея рассматривается и пока находится на стадии изучения"

– Эсмаил Багаи

Он отметил также, что власти Ирана не меняли своих планов относительно предстоящей встречи с американской делегацией.

Напомним, что Дональд Трамп, выступая после саммита "Большой семерки", рассказал, что соглашение с Тегераном может быть подписано уже завтра или послезавтра.