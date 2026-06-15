Санкции против Ирана готовы снять 35 стран

Уже 35 государств поддержали снятие рестрикций с Ирана после подписания соглашения между Исламской Республикой и Соединенными Штатами.

К совместному заявлению Франции, Италии, Великобритании и Германии о возможном снятии санкций с Ирана присоединились уже 35 стран, такое заявление сделала пресс-служба британского премьер-министра.

Уточняется, что рестрикции в отношении Ирана могут быть сняты после подписания соглашения о взаимопонимании с Соединенными Штатами.

Также, санкции будут сняты только в том случае, если Тегеран проявит ясные и достоверные шаги в направлении решения вопроса о своей ядерной программе.

Как следует из списка подписавших заявление стран, опубликованного Даунинг-стрит, к заявлению присоединились Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша, Португалия.

Кроме того, о возможном снятии санкций также заявили также - Албания, Венгрия, Дания, Исландия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Румыния, Испания, Коморские острова, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция и Тринидад и Тобаго.

Как пояснили в Лондоне, страны готовы сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ по вопросу уничтожения иранского обогащенного урана.