Вестник Кавказа

Страны Европы готовы снять с Ирана санкции

Страны Европы готовы снять с Ирана санкции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Великобритания, Франция, Германия и Италия объявили о готовности снять с Ирана санкции, если тот пойдет на уступки по ядерной программе. В заявлении стран подчеркивается недопустимость того, чтобы у Ирана когда-либо появилось ядерное оружие.

Уступки Тегерана по иранской ядерной программе могут привести к снятию с Исламской Республики санкций, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии.

"Иран никогда не должен обзаводиться ядерным оружием. Мы готовы работать с США, Ираном и МАГАТЭ с этой целью"

– заявление

Европейские лидеры сообщили в заявлении, что "готовы отменить соответствующие санкции в ответ на четкие, поддающиеся проверке шаги Ирана в отношении его ядерной программы".

Они призвали к скорейшему открытию Ормузского пролива и восстановлению свободного судоходства, и отметили, что готовы внести свой вклад.

"Мы намерены внести свой вклад в достижение этой цели в соответствии с нашими конституционными требованиями, в том числе посредством строго оборонительной и независимой миссии по обеспечению безопасности коммерческого судоходства и проведению операций по разминированию"

– заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон, приветствуя соглашение, достигнутое между США и Ираном, отметил важность открытия Ормузма. По его словам, выполнение этой цели "готова поддержать международная миссия, созданная совместно с Соединенным Королевством".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер указал на важность известия о соглашении Вашингтона и Тегерана, выразил готовность Лондона поддержать технические переговоры, а также подчеркнул важность следованию сторон обязательств, прописанным в меморандуме, в том числе и по ядерной тематике.

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