Страны Европы готовы снять с Ирана санкции

Уступки Тегерана по иранской ядерной программе могут привести к снятию с Исламской Республики санкций, об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии.
"Иран никогда не должен обзаводиться ядерным оружием. Мы готовы работать с США, Ираном и МАГАТЭ с этой целью"
– заявление
Европейские лидеры сообщили в заявлении, что "готовы отменить соответствующие санкции в ответ на четкие, поддающиеся проверке шаги Ирана в отношении его ядерной программы".
Они призвали к скорейшему открытию Ормузского пролива и восстановлению свободного судоходства, и отметили, что готовы внести свой вклад.
"Мы намерены внести свой вклад в достижение этой цели в соответствии с нашими конституционными требованиями, в том числе посредством строго оборонительной и независимой миссии по обеспечению безопасности коммерческого судоходства и проведению операций по разминированию"
– заявление
Президент Франции Эммануэль Макрон, приветствуя соглашение, достигнутое между США и Ираном, отметил важность открытия Ормузма. По его словам, выполнение этой цели "готова поддержать международная миссия, созданная совместно с Соединенным Королевством".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер указал на важность известия о соглашении Вашингтона и Тегерана, выразил готовность Лондона поддержать технические переговоры, а также подчеркнул важность следованию сторон обязательств, прописанным в меморандуме, в том числе и по ядерной тематике.